Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Рубин» подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации в еврокубках

«Рубин» подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации в еврокубках
Генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов сообщил, что клуб подал апелляцию в арбитражный спортивный суд в Лозанне по поводу дисквалификации клуба в еврокубках. Скамйманов также сообщил, что клуб будет биться в суде до последнего, и не снижать настроя в играх чемпионата, какое бы решение в итоге не будет принято.
КВ
Лента новостей