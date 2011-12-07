«Рубин» подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации в еврокубках

Генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов сообщил, что клуб подал апелляцию в арбитражный спортивный суд в Лозанне по поводу дисквалификации клуба в еврокубках. Скамйманов также сообщил, что клуб будет биться в суде до последнего, и не снижать настроя в играх чемпионата, какое бы решение в итоге не будет принято.