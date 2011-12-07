В Казани прошел юношеский турнир по регби «Серебряная волна»

В соревнованиях приняли участие 7 команд из Пензы, Йошкар-Олы, Казани и Набережных Челнов. Первое место заняла команда «Медведи» из Марий Эл. Второй была команда из Пензы. В матче за третье место юные регбисты из ДЮСШ «Спектр» вырвали победу у РСШОР «Динамо» (Казань). Регбисты из Набережных Челнов остались на пятом месте.