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В Казани прошел юношеский турнир по регби «Серебряная волна»

В Казани завершился юношеский турнир по регби «Серебряная волна» среди юношей 2006 г.р. и младше.
В соревнованиях приняли участие 7 команд из Пензы, Йошкар-Олы, Казани и Набережных Челнов. Первое место заняла команда «Медведи» из Марий Эл. Второй была команда из Пензы. В матче за третье место юные регбисты из ДЮСШ «Спектр» вырвали победу у РСШОР «Динамо» (Казань). Регбисты из Набережных Челнов остались на пятом месте.
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