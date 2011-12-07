Анатолий Бышовец сравнил «Рубин» Слуцкого с командой времён Бердыева

Известный тренер Анатолий Бышовец провел параллели между «Рубином» Леонида Слуцкого и командой времён Курбана Бердыева.

«Нынешний „Рубин“ Слуцкого очень напоминает мне времена Бердыева, когда команда была очень мобильной, организованной. И надо сказать, что качество игры появляется у „Рубина“», — приводит слова Бышовца сайт tnv.ru.

Эксперт также полагает, что причиной потерь очков «Рубином» с командами из второй половины турнирной таблицы может быть недооценка соперников. Вдобавок у казанцев возникают проблемы при вскрытии глубоко эшелонированной обороны.

После 12 туров «Рубин» идёт на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.