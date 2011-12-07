Экс-тренер «Рубина» присоединился к «Уфе»

46-летний Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб ФК «Уфа», сообщает официальный сайт команды. Он будет ассистировать Рашиду Рахимову.

Напомним, что в 2019 году испанец являлся главным тренером «Рубина», тогда как основную роль в подготовке команды играл Роман Шаронов.

Вместе с Докампо в тренерский штаб «Уфы» вошёл 34-летний специалист по физподготовке Райнер Мюллер. После 12 туров уфимский клуб замыкает турнирную таблицу, добыв шесть очков.