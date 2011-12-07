Казанский «Зенит» обыграл «Енисей»

В очередном матче Суперлиги «Зенит» добился выездной победы в Красноярске над местным «Енисеем» — 1:3 (17:25, 17:25, 25:22, 22:25). Этот успех стал седьмым подряд для казанского клуба.

Благодаря победной серии «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков. 11 ноября казанцам предстоит сыграть с ближайшим преследователем — московским «Динамо» (второе место, 15 очков). Перед этим «Зенит» выступит в полуфинале Кубка страны, где встретится с «Уралом», «Газпромом-Югра» и «Факелом».