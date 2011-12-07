Матч «Уфа» - «Химки» стал самым результативным в истории турнира молодёжных команд

Матч восьмого тура группы Б Первенства молодёжных команд по футболу между «Уфой» и «Химками» вошёл в историю как самый результативный. Уфимцы смогли одолеть сверстников со счётом 7:6.

Команды играли в равных составах, но уже после первого тайма «Уфа» выигрывала 5:3. Во второй половине встречи гости попытались сократить отставание в счёте, пропустив при этом ещё два гола. В составе «Химок» пента-триком отличился полузащитник Максим Костяев, три мяча он забил с пенальти.

Ранее в истории Первенства команды не забивали более десяти мячей: «Краснодар» — «Динамо» (6:4, сезон 2012/13), «Локомотив» — «Терек» (9:1, сезон 2014/15), «Спартак» — «Анжи» (9:1, сезон 2016/17).