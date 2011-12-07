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СМИ: «Нефтехимик» обменял в СКА нападающего молодёжной сборной России

В январе хоккеист выиграл «серебро» МЧМ-2020.

«Нефтехимик» обменял в СКА 18-летнего нападающего молодёжной сборной России Максима Грошева. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники. Взамен нижнекамский клуб получил денежную компенсацию.

В январе Максим Грошев выиграл «серебро» МЧМ-2020. В 16 играх «регулярки» КХЛ этого сезона он отдал голевые передачи в матчах с «Амуром» (3:2 Б) и «Автомобилистом» (2:5). Всего на счету Грошева 55 встреч в КХЛ 9 (в том числе 3 игры в плей-офф) и 9 (1+8) очков.

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