Три футболиста «Арсенала» изолированы перед игрой против «Рубина»

У трёх футболистов «Арсенала» перед матчем 13-го тура РПЛ против «Рубина» выявлены сомнительные итоги тестов на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Данные лица были изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора», — подчёркивается в сообщении.

Повторное тестирование команды не выявило новых потенциально больных игроков, в связи с чем «Арсенал» готов выйти на поле против «Рубина». Встреча состоится в Казани в субботу, начало матча в 14:00.