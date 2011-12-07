УНИКС едва не обыграл лидера Еврокубка

Сезоном ранее команды уже встречались на предварительном этапе Еврокубка — в гостях УНИКС был бит 90:73, а дома взял реванш — 86:74. Оба клуба без особых проблем тогда пробились в групповую стадию турнира, но выйти в плей-офф «Ховентуд» не сумел.

Лидер нового розыгрыша Кубка Европы приехал в столицу РТ без нескольких ключевых игроков, и, несмотря на это, команды выдали две упорные четверти — 15:14 и 19:19. При этом перед большим перерывом соперники поочередно совершили рывки: сначала испанцы разнесли хозяев 10:0, затем УНИКС набросал 12 очков.

Третья четверть осталась за гостями, несмотря на точные трехочковые броски Евгения Колесникова и Окаро Уайта. Упорная борьба зафиксировала счет 82:82 к концу матча, и игра перешла в овертайм. Увы, но здесь удача оказалась на стороне «Ховентуда» — испанцы добыли решающие очки за пару секунд до завершения встречи, зафиксировав свою пятую победу в Еврокубке, — 93:91.

Самым результативным у УНИКСа стал форвард Джордан Морган, набросавший 23 очка. Он же реализовал три из четырех штрафных броска и собрал 6 подборов в атаке. Три «трешки» в свой актив занес Нейт Уолтерс, по два трехочковых оформили Уайт и Смит.

Таким образом, «Ховентуд» набрал 10 очков и продолжает лидировать в группе А. Аналогичный результат продемонстрировала итальянская «Болонья», которая вырвалась в единоличные лидеры Еврокубка. УНИКС идет на третьем месте, сыграв на один матч меньше (встречу с «Бурком» отменили из-за вспышки COVID-19 в стане французов). Другой российский клуб, «Локомотив-Кубань», выступающий в группе С Еврокубка, набрал 9 очков и идет на второй строчке.

1 ноября УНИКС отправится в Краснодар на матч Единой лиги ВТБ против «Локомотива», а 4 ноября дома в очередной игре Кубка Европы примет итальянский клуб «Умана». Встреча первого круга между этими командами закончилась поражением УНИКСа (78:85).