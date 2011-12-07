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«Краснодар» на своем поле обыграл аутсайдера группы Лиги Европы

В пятом матче группового этапа Лиги Европы кубанцы дома принимали аутсайдера - турецкий клуб «Акхисар» и сумели вырвать волевую победу – 2:1.
«Быки» пропустили первыми – Сержиньо сумел отличиться на 24-й минуте. Однако во втором тайме все изменилось – сначала на 48-й минуте Газинский счет сравнял, а затем на 57-й минуте Ари вывел хозяев вперед – 2:1.Набрав 12 очков, кубанцы продолжают лидировать в группе, а 13 декабря проведут последний матч группового этапа на выезде против «Севильи».
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