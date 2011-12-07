«Краснодар» на своем поле обыграл аутсайдера группы Лиги Европы

«Быки» пропустили первыми – Сержиньо сумел отличиться на 24-й минуте. Однако во втором тайме все изменилось – сначала на 48-й минуте Газинский счет сравнял, а затем на 57-й минуте Ари вывел хозяев вперед – 2:1.Набрав 12 очков, кубанцы продолжают лидировать в группе, а 13 декабря проведут последний матч группового этапа на выезде против «Севильи».