Гендиректор «Тамбова» рассказала о размере задолженности по зарплатам

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказала о размере задолженности по зарплатам в клубе. Она заявила, что сумма превышает 140 млн рублей.

Тем не менее, руководству клуба РПЛ удалось закрыть летние долги благодаря продаже форварда Владимира Обухова. Сделка по переходу нападающего в «Ростов» оценивается порталом transfermarkt.de в 700 тысяч евро.

«Что касается выхода из ситуации, думаю, наиболее реальными вариантами являются переезд клуба или объединение с какой-либо из команд. Это мое мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать», — заявила Коновалова «Спорт-Экспрессу».

«Тамбов» идёт на 14-м месте РПЛ с 12 очками. Команда на протяжении двух сезонов проводит домашние матчи в разных субъектах РФ, в том числе Нижегородской области и Республике Мордовия.