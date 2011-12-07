Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу клуба из Татарстана.

Команда из Нижнекамска забросила шайбу уже на второй минуте матча, а к середине второго периода вела в три гола. В конце периода «Трактор» отквитал два гола, в том числе реализовав большинство.

В третьем отрезке матча «Нефтехимик» вновь оторвался от гостей, но за две минуты до финальной сирены «Трактор» сократил отставание до одной шайбы. Команда из Челябинска пошла ва-банк, сняла вратаря и пропустила пятый гол. Таким образом, нижнекамцы одержали первую победу над «Трактором» с 2019 года.

«Нефтехимик» после 30 матчей идёт на 11-м месте. «Трактор» остался в тройке лидеров «Востока».