«Нефтехимик» установил собственный антирекорд по поражениям в ФНЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел в 25-м туре ФНЛ шестое поражение подряд и установил собственный антирекорд. Ранее команда не имела столь длительной серии поражений в ФНЛ.

Предыдущий антирекорд был установлен «Нефтехимиком» в сезоне 2016/17, когда команда меньше чем за месяц проиграла пять матчей подряд: «Волгарю» (0:3), «Кубани» (1:4), нальчикскому «Спартаку» (2:3), «Факелу» (1:2) и «Лучу-Энергии» (0:1). В том же сезоне команда установила антирекорд по продолжительности серии без побед — 16 матчей и вылетела из ФНЛ.

В нынешнем чемпионате нижнекамцы не знают побед с первого ноября, проиграв «Велесу» (1:3), СКА (2:3), «Оренбургу» (1:2), «Енисею» (0:1), «Нижнему Новгороду» (0:1) и «Чертаново» (0:1).