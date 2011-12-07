Сборная России уступила Италии в квалификации Евробаскета

Россия проиграла Италии в игре 4-го тура квалификации ЧЕ-2022 по баскетболу. Игра завершилась со счётом 66:70 не в пользу россиян. Напомним, что матчи проходят в формате «пузыря» в Таллинне.

Поражение не нанесло существенного удара по турнирному положению команды — из группы выходят три команды. После четырёх игр россияне выиграли два матча и дважды уступили итальянцам, набрав в сумме 6 очков.

Италия лидирует в группе с тремя победами, 28 ноября сборная не смогла провести матч с Северной Македонией из-за положительных тестов на COVID-19 у соперника.