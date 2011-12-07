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ФК «Нефтехимик» вышел из отпуска

Команда приступила к занятиям в зале.
26 января «Нефтехимик» приступил к работе в фитнес-центре, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Команда проводит адаптационные тренировки. В числе упражнений - степ-аэробика. Весной у нижнекамцев запланированы два сбора в Турции. Возобновится чемпионат ПФЛ для клуба 9 апреля. В настоящее время «Нефтехимик» возглавляет турнирную таблицу.
КВ
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