ФК «Нефтехимик» вышел из отпуска

26 января «Нефтехимик» приступил к работе в фитнес-центре, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Команда проводит адаптационные тренировки. В числе упражнений - степ-аэробика. Весной у нижнекамцев запланированы два сбора в Турции. Возобновится чемпионат ПФЛ для клуба 9 апреля. В настоящее время «Нефтехимик» возглавляет турнирную таблицу.