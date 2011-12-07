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Илья Шикшин стал чемпионом Европы по го

Илья Шикшин стал чемпионом Европы по го
Учащийся школы им. Р.Г. Нежметдинова, заслуженный мастер спорта России Илья Шикшин стал победителем финала Гран-при Европы по го, который проходил в Чехии. Благодаря этому успеху, Илья получил третий профессиональный дан ЕГФ.
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