Казанский «Рубин» в Анталии сыграл вничью со «Слованом»

Перед матчем с братиславским «Слованом» пришло приятное известие: Поберезкин и Игорь Коновалов уже прибыли в расположение команды, но пока тренируются в индивидуальном режиме. В первом тайме в старте вышел Дмитрий Полоз. Но матч начался неудачно для волжан: уже на 1-й минуте казанцы неожиданно потеряли мяч, и словаки забили гол – 0:1.Затем и Могилевец, и Полоз, и Байрамян могли сравнять счет, но удары их были неточны – 0:1 к перерыву. Хорошо смотрелись и Калинин, и Уремович, но в середине поля не хватало остроты, а дальний удар Пантелеева был очень неточен. Сразу девять человек вышло на замену во втором тайме в составе «Рубина»: в воротах остался Давид Волк, остался и Никита Голдобин, зато вышли Зураб Давиташвили, Руслан Камболов, Реза Шекари.Молодежь «Рубина» явно прибавила в агрессии, но и волжанам приходилось не так легко. А на 58-й минуте Реза Шекари выдал пас на Сагитова – пенальти! Его вызвался пробивать Камболов, и был хладнокровен- 1:1. Затем надолго инициативу перехватил «Слован», но Волк сыграл превосходно. А затем Даниил Степанов забил фантастический гол – 2:1 в пользу «Рубина» на 70-й минуте. Но на 73-й минуте с пенальти словаки счет сравняли – обидно, но факт – 2:2. До финального свистка счет так и не изменился.