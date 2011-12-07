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УНИКС в Санкт-Петербурге уверенно переиграл «Зенит»

В ответном матче Кубка Европы казанский УНИКС играл с питерским «Зенитом». У хозяев не играли Карасев, Трушкин, но и у казанцев отсутствовал Ндур.
Тем не менее, в первой четверти казанцы уверенно вели  в счете -24:15. Постепенно преимущество гостей стало вырисовываться вполне конкретно – на «Сибур-Арене» у хозяев не шли дальние броски. Так что к большому перерыву счет был 29:40 в пользу гостей.Но затем слабая «скамейка» хозяев сказалась: казанцы уверенно довели преимущество до «+20». И уже своего преимущества не упустили . Итог – 82:65 в пользу УНИКСа. И эта победа позволила казанцам выйти в следующий раунд турнира. Правда, с какого места, пока непонятно – в феврале за первое место мы поборемся с «Андоррой» в Казани.
КВ
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