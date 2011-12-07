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Силвие Бегич тренируется в общей группе. Футболист не провел ни одного матча за «Рубин»

Хорват пополнил расположение казанского клуба в июле прошлого года.

26-летний защитник Силвие Бегич тренируется в общей группе игроков «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Хорват подписал контракт с «Рубином» еще в июле прошлого года, но так и не провел ни одного официального матча за клуб. В апреле 2019 года, будучи игроком «Оренбурга», футболист получил травму ноги. Портал transfermarkt.de оценивает его переход в 1,2 млн евро.

Также в общей группе к тренировочному процессу приступил 33-летний полузащитник Дмитрий Тарасов, который получил перелом ноги на зимних сборах.

КВ
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