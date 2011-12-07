«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в первом контрольном матче

«Ак Барс» в Казани уступил «Нефтехимику» в первом контрольном матче — 2:3. Четыре шайбы из пяти команды забросили в третьем периоде.

«Нефтехимик» открыл счёт под занавес первого отрезка матча — отличился Шафигуллин, затем голов пришлось ждать до последней двадцатиминутки. Сначала Станислав Галиев реализовал большинство, но шесть минут спустя Тимур Хафизов вновь вывел Нижнекамск вперёд. Затем «Нефтехимик» реализовал большинство, но за минуту с небольшим до финальной сирены Галиев оформил дубль. Отметим, что первый результативный балл в составе «Ак Барса» набрал Стефан Да Коста.

Завтра, в 13:00, команды проведут вторую контрольную встречу.