Кварацхелия подорожал почти вдвое, а Бегич подешевел на треть: как изменились ценники на игроков «Рубина»?

Влашич показал рекордный прирост, а Миранчуки двигаются разнонаправленно

Самый дорогой состав в РПЛ у «Зенита» — 25 футболистов, по оценке портала, «тянут» на 161,2 млн евро. Это серьёзный показатель не только для постсоветского пространства, но и Восточной Европы. Однако в Примере или Бундеслиге петербуржцы с таким составом скромно разместились бы в середине. В клубе с берегов Невы выступает и самый дорогой футболист РПЛ — бразильский вингер Марлос оценивается в €30 млн. В первой пятёрке оказался ещё один представитель «Зенита», нападающий Сердар Азмун. Он за три месяца «потяжелел» на €3,5 млн до 18 миллионов: всё благодаря статусу лучшего бомбардира лиги с 17 голами.

Второе и третье место у представителей ЦСКА. Это защитник Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич — ценник на каждого — €22 млн. В тоже время, если Фернандес подешевел на 2 миллиона, то Влашич прибавил аж €4,5 млн, что является самым крутым приростом в РПЛ. Утрируя можно оценить, что хорват за три месяца подорожал на 2,5 Вячеслава Подберёзкина. Последним представителем квинтета самых дорогих игроков лиги стал Алексей Миранчук — €18 миллионов (+3,5 млн). А вот его брат Антон, из-за двух травм по ходу сезона, получал меньше игровой практики и движется в другом направлении: минус миллион евро в цене, Добавим также, что даже в первую десятку попали только футболисты трёх упомянутых выше клубов.

На полюсе дисконта самым подешевевшим игроком РПЛ стал швед Виктор Классон из «Краснодара» (-€3,5 млн). Полузащитник получил серьёзную травму крестообразной связки колена в июне 2019 года, выступая за сборную. С тех пор хавбек лечится и в минувшем сезоне не провёл за «быков» ни одного матча, а его контракт с российским клубом действует до лета 2021 года.

Травма крестообразных связок сыграла злую шутку и с другим легионером — защитником «Зенита» Эммануэлем Маммана. Аргентинец подешевел на 1,5 млн евро, а за три сезона в России зафиксировано и вовсе катастрофическое падение в цене на €7,5 млн. Отдавали за легионера, к слову, 16 миллионов. Два миллиона евро в цене потерял полузащитник Александр Ерохин, который получает игровое время в Питере по остаточному принципу: за сезон провёл всего два полных матча, против «Динамо» и «Ростова».

Завершая рассказ о лиге уточним, что самыми скромными по стоимости состава были «Тамбов» (€13,75 млн), «Оренбург» (€17,1 млн) и «Крылья Советов» (€19,45 млн). И несмотря на вылет двух последних команд из элиты, некоторые игроки сумели существенно прибавить в цене: на 25% подорожал ганец Джоэль Фамейе из «Оренбурга», а защитник «Крыльев» Виталий Лысцов так и вовсе удвоил свой ценник.

Дюпин в десятке дорогих вратарей. Игнатьев продолжает дешеветь

«Рубин» расположился на восьмом месте в РПЛ по стоимости состава — его оценивают в 48,2 млн евро. Однако это не совсем корректные данные, так как в сумме учитывались и ныне покинувшие Казань Пабло Сантос (€2,5 млн), Александр Зуев (€1,5 млн), Евгений Марков (1,2 млн), Владимир Гранат (€700 тысяч), Констатин Плиев (€600 тыс.) и Николай Поярков (€400 тыс.).

Главный прорыв, не только по качеству игры, но и ценнику совершил Хвича Кварацхелия. За три месяца 19-летний легионер почти удвоил свою стоимость (+2,2 млн евро), попал в пятерку самых подорожавших футболистов РПЛ и стал вторым, по цене, активом казанского клуба! Другой представитель Грузии Зурико Давиташвили прибавил скромнее, лишь €200 тысяч.

Самым дорогим исполнителем в составе казанцев остаётся форвард Иван Игнатьев (€6 млн), сбросивший, тем не менее, 700 тысяч евро за период своей безголевой серии. С момента перехода в «Рубин» это уже второй дисконт по нападающему. А защитник Филип Уремович, которому по ходу сезона доверяли капитанскую повязку, замыкает тройку дорогостоящих активов «Рубина»: плюс миллион за три месяца и €3,5 млн актуальной стоимости.

Обратимся к процентам, где тоже есть занимательные данные. Плюс 110% к цене зафиксировано у опорника Оливера Абильдгора. Датчанин переехал в столицу Татарстана зимой на правах аренды, но настолько гармонично влился в состав, что его контракт был выкуплен за 1 млн евро. Круче Абильдгора в лиге, по данным портала, в процентном соотношении прибавили лишь 20-летний Константин Марадишвили из ЦСКА (+300%, €1 млн) и 21-летний Дмитрий Рыбчинский из «Локомотива» (+125%, €450 тысяч).

Ожидаемо подорожал, несмотря на свой возраст, страж ворот «Рубина» Юрий Дюпин. Вратарь в минувшем чемпионате стал лидером РПЛ по количеству сейвов (122) и по праву «потяжелел» почти на треть. Дюпин вообще оказался одним из трёх голкиперов в возрасте «30+», кому аналитики пересмотрели ценник в сторону роста. Если сравнивать с коллегами по амплуа, то вратарь, стоимостью €1,8 млн, входит в десятку РПЛ.

Семь из восьми матчей в основном составе после рестарта лиги добавили 71% к цене шведского защитника Карла Старфельта, что слегка удивляет. Швед приехал в РПЛ прошлым летом, выдал провальный кубковый матч с «Химками» и полировал скамейку запасных до прихода Леонида Слуцкого. Тренер сумел раскрыть легионера и три мартовских матча он провёл в основе, однако аналитики срезали шведу 150 тысяч евро стоимости за отрезок с декабря по апрель. Теперь же защитник вернулся в рост (+€375 тысяч), несмотря на ряд ошибок в последних играх чемпионата.

Следом за Игнатьевым в списке самых подешевевших игроков идёт хорват Сильвие Бегич. За три месяца защитник «похудел» на треть, а с момента перехода в «Рубин» подешевел на 1,3 млн евро — это самое ощутимое падение по итогам сезона. Игрок перебрался из «Оренбурга» будучи травмированным и за весь год запомнился лишь двумя попаданиями в заявку и циклом сториз в Instagram. Замыкает тройку вратарь Иван Коновалов — минус €400 тысяч в стоимости. Если в прошлом сезоне он провёл двадцать матчей в чемпионате, то в текущем стабильно присел на лавку и игровую практику получает разве что в двусторонних матчах.

В заключение отметим, что у ряда футболистов ценник остался неизменным. Это Олег Данченко, выбывший весной из-за травмы, Дарко Йевтич, Вячеслав Подберёзкин и Данил Степанов. А вот новички «Рубина» показали разную динамику: Олег Шатов подешевел на 25% (€1 млн), Михаил Меркулов потерял почти 15% или €200 тысяч, тогда как юный Кирилл Косарев прибавил 1/5 к своей цене, Джордже Деспотович стал дороже на 13% (+€300 тысяч).