СМИ озвучили зарплату нападающего «Рубина»

Зарплата 28-летнего нападающего Джордже Деспотовича в «Рубине» составит 450 тысяч евро за сезон, сообщает «БИЗНЕС Online». Ранее в различных СМИ циркулировала информация о сезонной зарплате форварда в €1 млн.

Уточняется, что помимо оклада в контракте игрока прописаны бонусные выплаты и премии за результативные действия на поле и командные результаты.

Напомним, что нападающий перебрался в Россию летом 2018 года в статусе свободного агента, подписав контракт с «Оренбургом». Серб провел за клуб 47 игр во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. «Оренбург» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ.