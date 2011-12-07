«КАМАЗ» показал характер, но все равно проиграл хабаровскому СКА

Сегодня в Набережных Челнах состоялся очередной матч первенства ФНЛ, в котором местный «КАМАЗ» принимал «СКА-Хабаровск». По итогам встречи победу одержали гости со счетом 2:1. Голом в составе «автозаводцев» на 87-й минуте отметился Гаглоев.

Команде Владимира Клонцака долгое время не удавалось завладеть игровым преимуществом. На исходе первой трети матча хабаровчане вышли вперед, а затем упорно охраняли свое преимущество вплоть до 81-й минуты, когда «армейцам» удалось забить второй мяч благодаря успешной контратаке.

Казалось бы, исход встречи был предрешен, но второй гол помог встрепенуться команде из Татарстана, и через шесть минут счет стал уже 1:2, а на четвертой добавленной минуте «автозаводцам» и вовсе удалось его сравнять, но из офсайда. Предельный накал страстей на поле привел к итоговому удалению Магомадова.

После четырех туров «КАМАЗ» в режиме онлайн занимает 9-ю строчку турнирной таблицы и имеет в активе 5 набранных очков.