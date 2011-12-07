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«Динамо» узнало соперника по второму квалификационному раунду ЛЕ

Московскому клубу предстоит лететь в Тбилиси.

В понедельник прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда розыгрыша Лиги Европы сезона 2020/21. По её итогам соперника узнало московское «Динамо».

Российский клуб встретится в Тбилиси с местным «Локомотивом». Матч состоится 17-го сентября. Противостояние будет одноматчевым.

Напомним, ранее клубы из России и Грузии два года подряд пересекались в еврокубках. В 1996 году московское «Торпедо» по сумме двух матчей уступило «Динамо» из Тбилиси (1:1, 0:1) в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА. В 1997 году «Торпедо-Лужники» обыграло тбилисское «Мерани-91» (2:0) в групповом турнире Кубка Интертото.

Остальные пары 2-го квалификационного раунда Лиги Европы:

  • «Интер» Эскальдес (AND) — «Дандолк» (IRL)
  • «КуПС» (FIN) — «Слован» Братислава (SVK)
  • «Линфилд» (NIR) — «Флориана» (MLT)
  • «Рига» (LVA) — «Тре Фиори» (SMR)
  • «Юргорден» (SWE) — «Европа» (GIB)
  • «Флора» (EST) — КР Рейкьявик (ISL)
  • «Силекс» (MKD) — «Дрита» (KOS)
  • «Астана» (KAZ) — «Будучность» Подгорица (MNE)
  • «Арарат-Армения» (ARM) — «Фола» (LUX)
  • «Коннас-Ки» (WAL) — «Динамо» Тбилиси (GEO)
  • «Хаммарбю» (SWE) — «Лех» (POL)
  • «Маккаби» Хайфа (ISR) / «Железничар» (BIH) — «Кайрат» (KAZ)
  • «Б-36» (FRO) — ТНС (WAL)
  • «Бачка-Топола» (SRB) — ФКСБ (ROU)
  • «Прогрес» (LUX) — «Виллем II» (NED)
  • «Сфынтул Георге» (MDA) — «Партизан» (SRB)
  • «Локомотив» Пловдив (BUL) — «Тоттенхэм» (ENG)
  • «Гонвед» (HUN) — «Мальме» (SWE)
  • «Линкольн Ред Импс» (GIB) — «Рейнджерс» (SCO)
  • «Ренова» (MKD) — «Хайдук» (CRO)
  • «Дунайска Стреда» (SVK) — «Яблонец» (CZE)
  • «Шэмрок Роверс» (IRL) — «Милан» (ITA)
  • «Кайсар» (KAZ) — АПОЕЛ (CYP)
  • «Колрейн» (NIR) — «Мазервелл» (SCO)
  • «Теута» (ALB) — «Гранада» (ESP)
  • «Викинг» (NOR) — «Абердин» (SCO)
  • ЦСКА София (BUL) — БАТЭ (BLR)
  • «Лячи» (ALB) — «Хапоэль» Беэр-Шева (ISR)
  • «Вентспилс» (LVA) — «Русенборг» (NOR)
  • «Серветт» (SUI) — «Реймс» (FRA)
  • «Олимпия» Любляна (SVN) — «Зриньски» (BIH)
  • «Пяст» (POL) — «Хартберг» (AUT)
  • «Хибернианс» (MLT) — «Фехервар» (HUN)
  • «Нымме Калью» (EST) / «Мура» (SVN) — «Орхус» (DEN)
  • «Нефтчи» (AZE) — «Галатасарай» (TUR)
  • «Гетеборг» (SWE) — «Копенгаген» (DEN)
  • ОФИ (GRE) — «Аполлон» Лимасол (CYP)
  • «Бала Таун» (WAL) — «Стандард» (BEL)
  • «Ботошани» (ROU) — «Шкендия» (MKD)
  • «Арис» (GRE) — «Колос» (UKR)
  • «Ритеряй» (LTU) — «Слован» Либерец (CZE)
  • «Борац» Баня-Лука (BIH) — «Риу Аве» (POR)
  • «Кукес» (ALB) — «Вольфсбург» (GER)
  • «Осиек» (CRO) — «Базель» (SUI)
  • «Буде-Глимт» (NOR) — «Жальгирис» Вильнюс (LTU)
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