«Динамо» узнало соперника по второму квалификационному раунду ЛЕ

В понедельник прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда розыгрыша Лиги Европы сезона 2020/21. По её итогам соперника узнало московское «Динамо».

Российский клуб встретится в Тбилиси с местным «Локомотивом». Матч состоится 17-го сентября. Противостояние будет одноматчевым.

Напомним, ранее клубы из России и Грузии два года подряд пересекались в еврокубках. В 1996 году московское «Торпедо» по сумме двух матчей уступило «Динамо» из Тбилиси (1:1, 0:1) в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА. В 1997 году «Торпедо-Лужники» обыграло тбилисское «Мерани-91» (2:0) в групповом турнире Кубка Интертото.

Остальные пары 2-го квалификационного раунда Лиги Европы: