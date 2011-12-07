Леонид Слуцкий о действиях Кварацхелии в игре против «Тамбова»: Может быть, не самый яркий его матч

— Игра прошла по сценарию, который мы предполагали. «Тамбов» большую часть времени оборонялся, пытался играть на контратаках — мы пытались создавать моменты. Увы, нам дважды пришлось отыгрываться в счёте, к счастью нам это удалось.

— Как оцениваете игру Кварацхелии сегодня? Показалось, что он вчистую проиграл защитнику «Тамбова» Чичерину.

— Когда мы говорим о ярких, одарённых молодых футболистах, то если запретить ему идти в дриблинг — он не будет развиваться. Если кто-то ждёт, что Кварацхелия в своём возрасте будет выходить и в каждой игре делать результат, то он сильно ошибается. Не согласен, что он проиграл персональную борьбу Чичерину. Острота от него исходила, было достаточно опасных моментов. Может быть, не самый яркий его матч, но свои качества он использует, — заявил Леонид Слуцкий.