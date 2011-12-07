Сборная РТ на WorldSkills Russia 2020 будет представлена в 158 компетенциях

В Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2020, который впервые проходит в дистанционно-очном формате, сборная Татарстана примет участие в соревнованиях по 158 компетенциям.

Сообщается, что Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года станет самым масштабным во всем мире. Всего в рамках него соревнования проходят по 210 компетенциям, в 158 из них будет представлена сборная Татарстана. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Среди участников — 2800 человек из 85 субъектов РФ.

В Татарстане соревнования будут проводиться на 45 площадках, 24 из них находятся в Казани и 21 в других населённых пунктах республики: Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске, Тетюшах, Большой Атне и Иннополисе.

Наблюдать за происходящим смогут все желающие с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.