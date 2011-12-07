Сергей Первушин: Знали, что Деспотович очень хорош на втором этаже, но, к сожалению, не справились с ним

— Начало игры было за «Рубином», в первые двадцать минут матча они могли открывать счёт. Затем мы выровняли ситуацию, забили гол и смотрелись свежее. Второй тайм где-то сыграли на удержание, но заменами взвинтили темп. Забили гол, в концовке закрыли центр, но отдали фланги сопернику. Знали, что Деспотович очень хорош на втором этаже, но, к сожалению, не справились с ним.

— Сегодня «Тамбов» набрал очко или потерял два?

— Если бы до игры мне сказали, что сегодня будет ничья с «Рубином», то я бы был очень рад. А посмотреть на то, как сложилась игра — есть и разочарование от результата. Каждое очко на вес золота, так что где-то мы и потеряли.

— Какие планы у команды?

— Очень ждём перерыва на игры сборных. Нам нужно перезагрузиться — команде сложно идти в столь сложном графике. В каждом матче нам немножечко не хватает в каких-то компонентах, над этим будем работать, — заявил Сергей Первушин.