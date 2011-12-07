В «Ак Барсе» была решена проблема с коронавирусом

В казанском «Ак Барсе» коронавирусом переболели несколько игроков, однако на сегодняшний день проблема с COVID-19 в клубе была побеждена. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции в преддверии нового сезона главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

Наставник команды не стал перечислять имена игроков, переболевших коронавирусом. По словам Квартального, на сегодняшний день в клубе все здоровы. Однако главный тренер «Ак Барса» отметил, что игроки, болевшие в ходе Кубка чемпионов, имели мало игровой практики.