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В «Ак Барсе» была решена проблема с коронавирусом

При этом Дмитрий Квартальнов выразил опасения о перерыве, возникшем в игровой практике у переболевших игроков.

В казанском «Ак Барсе» коронавирусом переболели несколько игроков, однако на сегодняшний день проблема с COVID-19 в клубе была побеждена. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции в преддверии нового сезона главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

Наставник команды не стал перечислять имена игроков, переболевших коронавирусом. По словам Квартального, на сегодняшний день в клубе все здоровы. Однако главный тренер «Ак Барса» отметил, что игроки, болевшие в ходе Кубка чемпионов, имели мало игровой практики.

КВ
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