С 3 по 6 сентября в Казани пройдет Кубок России по бадминтону, сообщили в пресс-службе минспорта РТ.

После введения ограничительных мер в связи с пандемией турнир станет первым мероприятием бадминтонистов.

Игры пройдут в Центре бадминтона во всех пяти разрядах. В соревновании будут участвовать сильнейшие российские спортсмены, в том числе лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России.

Команду из Татарстана представят победители Кубка России прошлогодних соревнований Сергей Сирант и Евгения Косецкая.