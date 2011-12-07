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В Казани пройдет Кубок России по бадминтону

Турнир проведут в Центре бадминтона с 3 по 6 сентября.

С 3 по 6 сентября в Казани пройдет Кубок России по бадминтону, сообщили в пресс-службе минспорта РТ.

После введения ограничительных мер в связи с пандемией турнир станет первым мероприятием бадминтонистов.

Игры пройдут в Центре бадминтона во всех пяти разрядах. В соревновании будут участвовать сильнейшие российские спортсмены, в том числе лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России.

Команду из Татарстана представят победители Кубка России прошлогодних соревнований Сергей Сирант и Евгения Косецкая. 

КВ
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