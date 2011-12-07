Казань примет один из «пузырей» группового этапа волейбольной Лиги чемпионов

Грядущий групповой этап волейбольной Лиги чемпионов в мужском и женском турнирах пройдут в формате «пузырей», сообщает официальный сайт CEV. Команды сыграют по шесть матчей, но в двух круговых турнирах.

Казань примет «пузырь» в феврале 2021 года: в столицу РТ приедут «Берлин», «Любляна» и «Ястшембски». Первый круг этой группы состоится в столице Германии в декабре.

Два других российских клуба — «Кузбасс» и «Локомотив» — лишены возможности задействовать домашнюю площадку. Матчи их групп пройдут в Бельгии и Италии, а также Германии и Италии соответственно.

Калининград в феврале также станет «пузырем» женской Лиги чемпионов — помимо местного «Локомотива» на площадке выступят «Динамо», «Экзачибаши» и «Штутгарт». «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Новарой», «Хемиком» и «Оломоуцом» в Италии и Польше.