Матчи молодёжного Евро-2021 могут пройти в России

РФС заинтересован в проведении матчей группы D молодёжного Евро-2021 на территории РФ, если в соответствующую группу по итогам жеребьёвки попадёт российская сборная. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Организация уже уведомила UEFA о своей заинтересованности. Матчи могут пройти в Краснодаре, где для этих целей заявлены стадионы «Краснодар» и «Краснодар-2».

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта. Стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира примут Венгрия и Словения.