Спортивная зима в Казани: куда сходить, где покататься, что посмотреть

Жители Казани катаются на лыжах, приходят на открытые катки, играют в хоккей, осваивают горные лыжи и сноуборд. Что ждет любителей зимних забав в нынешнем сезоне? Об этом рассказали в мэрии Казани.

Где катки уже открылись?

Для жителей Казани нынешней зимой будут работать более 20 катков, где для горожан в пунктах проката приготовлено 3320 пар коньков.

На радость морозоустойчивым казанцам уже открыли свои катки стадионы с холодильными станциями с системой подготовки льда «Ракета» и «Трудовые резервы».

Планируется, что, как только установится достаточно холодная погода, откроется и традиционный каток для массового катания на Кремлевской набережной. Для посетителей здесь будут работать детский городок, кафе и пункт проката коньков.

Экстремалов ждет «Трамплин»

Для любителей экстремальных видов спорта на базе горнолыжного комплекса «Трамплин» в жилом массиве Нагорный будут функционировать 3 трамплина, самый высокий из которых – более 50 метров. В ближайшее время здесь заработает и горнолыжная трасса с подъемником. Кстати, именно здесь в прошлом сезоне состоялись первые городские соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду.

А для любителей просто покататься на лыжах в предстоящем сезоне готовы начать свою работу 13 лыжных баз с прокатом более 1,5 тысячи пар лыж. Более того, 8 лыжных баз станут доступны в вечернее и ночное время, их лыжные трассы оснащены освещением.

Какая же зима без зимней рыбалки?

Не забыты поклонники и других зимних видов спорта. Согласно планам городского комитета физической культуры и спорта нынешней зимой состоятся 36 спортивно-массовых мероприятий по 10 видам спорта. Среди них соревнования по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, лыжным гонкам, зимней рыбалке, зимнему триатлону, спортивному ориентированию на лыжах, конькобежному спорту, фигурному катанию, ледолазанию и горнолыжному спорту. Ожидается, что в этих увлекательных состязаниях примут участие свыше 35 тысяч любителей спорта.

Здесь снег делают сами

Скоро завершится строительство лыжно-биатлонного комплекса в жилом массиве Мирный Приволжского района Казани. В нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители лыжных прогулок.

Здесь созданы трассы как с крутыми подъемами и спусками, так и с плавными - для тех, кто только познает азы лыжного спорта. Кроме того, комплекс оснащен системой искусственного оснежения.

Кстати, аналогичной системой оснежения оборудован и лыжный комплекс в жилом массиве Нагорный. Здесь уже подготовлена и действует лыжная трасса.

«Это комплекс высшего международного уровня, где можно будет проводить соревнования по стандартам международной федерации лыжного спорта, биатлона. Уверен, что новый спортивный комплекс повлияет на развитие этих видов спорта в Татарстане и Казани», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин:

Вход на катки и лыжные базы – по куар-кодам

Допуск на все спортивные объекты будет осуществляться только при наличии QR-кода.

В период новогодних праздников и в каждые выходные дни до завершения зимнего сезона для жителей Казани будут проходить бесплатные мастер-классы и тренировки по обучению катанию на лыжах и коньках, игре в керлинг, а также показательные выступления и веселые старты по самым различным зимним видам спорта.

Всю подробную информацию о запланированных мероприятиях, местах расположения лыжных баз, катков можно получить на официальном портале мэрии столицы РТ kzn.ru и в соцсетях комитета физической культуры и спорта Казани.