Спортсмены из Татарстана завоевали 12 медалей игр БРИКС

Татарстанские спортсмены продолжают покорять пьедестал на играх БРИКС. По итогам четвертого дня соревнований в их копилке уже 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
В воскресенье татарстанские атлеты отличились в нескольких дисциплинах:
- Сергей Сирант триумфовал в одиночном мужском разряде по бадминтону, одержав победу со счетом 2:0.
- Евгения Косецкая стала чемпионкой в одиночном женском разряде по бадминтону, одержав победу со счетом 2:1. В паре с Алиной Давлетовой она также завоевала золото в парном женском разряде, одержав победу со счетом 2:1.
- Никита Шлейхер поднялся на высшую ступень подиума в прыжках в воду с трамплина 3 метра среди мужчин.
- Павел Монич и Сергей Сирант завоевали серебро в парном мужском разряде по бадминтону.
- Артем Косов в составе российской сборной стал вторым в соревнованиях по гребному спорту в мужской восьмерке с рулевым.
- Юлия Сохацкая завоевала серебро в легкой атлетике в семиборье среди женщин.
- Рамиля Валитова принесла в копилку татарстанской команды бронзу в легкой атлетике в прыжках в длину среди женщин, продемонстрировав результат 6.15 м.