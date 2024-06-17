Спортсмены из Татарстана завоевали 12 медалей игр БРИКС

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Спорт
17 июня 2024  12:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанские спортсмены продолжают покорять пьедестал на играх БРИКС. По итогам четвертого дня соревнований в их копилке уже 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В воскресенье татарстанские атлеты отличились в нескольких дисциплинах:

  • Сергей Сирант триумфовал в одиночном мужском разряде по бадминтону, одержав победу со счетом 2:0.
  • Евгения Косецкая стала чемпионкой в одиночном женском разряде по бадминтону, одержав победу со счетом 2:1. В паре с Алиной Давлетовой она также завоевала золото в парном женском разряде, одержав победу со счетом 2:1.
  • Никита Шлейхер поднялся на высшую ступень подиума в прыжках в воду с трамплина 3 метра среди мужчин.
  • Павел Монич и Сергей Сирант завоевали серебро в парном мужском разряде по бадминтону.
  • Артем Косов в составе российской сборной стал вторым в соревнованиях по гребному спорту в мужской восьмерке с рулевым.
  • Юлия Сохацкая завоевала серебро в легкой атлетике в семиборье среди женщин.
  • Рамиля Валитова принесла в копилку татарстанской команды бронзу в легкой атлетике в прыжках в длину среди женщин, продемонстрировав результат 6.15 м.
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