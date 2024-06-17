Спортсмены из Татарстана завоевали 12 медалей игр БРИКС

Татарстанские спортсмены продолжают покорять пьедестал на играх БРИКС. По итогам четвертого дня соревнований в их копилке уже 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В воскресенье татарстанские атлеты отличились в нескольких дисциплинах: