Способы оплаты через онлайн-кассу

Онлайн кассы необходимы для ведения любого бизнеса. Если платежное устройство не установлено, на предпринимателя налагается административный штраф. В банке Тинькофф кассы и эквайринг соответствуют ФЗ-54. Для подключения платежного агрегата не нужно ехать в офис банка. Все действия осуществляются онлайн после подачи заявки.



В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН КАССЫ?



Для принятия платежей в интернет-магазинах, на сайтах и за услуги офлайн необходимо платежное

устройство. В зависимости от сферы деятельности, оно должно поддерживать наибольшее количество

способов оплаты. Идеальным вариантом будет наличие большого выбора онлайн платежей. Например,

электронным кошельком или банковской картой. Для контроля денежного оборота налоговой службой,

предпринимателю необходимо приобрести онлайн-кассу и подключить к ней платежи. Кроме этого, для

приема безналичного расчета необходимо подключение эквайринга. Банк настраивает его дистанционно в

течение двух дней после получения заявки. Это поможет расширить бизнес, увеличить прибыль и привлечь

новых покупателей. Банком предлагается несколько тарифов обслуживания и способов оплаты.



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПРОВОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ:



● Мобильное приложение.

● Сайт компании.

● Социальные сети.

● Мессенджеры.

● Интернет-магазин.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН КАССЫ



При покупке онлайн кассы необходимо выбрать платежное устройство в зависимости от сферы бизнеса. Оно

должно быть зарегистрировано в налоговой службе. При обращении в банк предпринимателю не нужно

тратить время на посещение ФНС и регистрацию устройства. Финансовым учреждением изготавливается

электронно-цифровая подпись, проводится консультация по выбору платежного устройства и подключаются

онлайн платежи. Предпринимателям предлагается на выбор установить кнопочные устройства с 1D сканером

и эвотором с 1D сканером. К онлайн кассе можно подключить штрих-код, принтер этикеток и ящик для

хранения денег. При покупке кассы банком предлагается открытие расчетного счета, отсутствие абонентской

платы и персональный менеджер. Проводить платежи можно смартфоном через специальные приложения.

Платежная система при оплате сама подстраивается под экран телефона.



КАК ПРИОБРЕСТИ ОНЛАЙН КАССУ?



Чтобы получить онлайн-кассу, необходимо зайти на сайт банка Тинькофф и заполнить электронную заявку. В

ней следует указать данные, номер мобильного телефона и электронной почты. После рассмотрения заявки с клиентом связывается сотрудник банка и доставляет онлайн-кассу. После оплаты и настройки оборудования,

платежным устройством можно пользоваться.



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