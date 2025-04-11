«Справедливая Россия» поддержит Минниханова на выборах в Татарстане

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Республика
11 апреля 2025  12:54

Партия «Справедливая Россия – За правду» не станет выдвигать своих кандидатов на выборах Раиса Татарстана и поддержит действующего руководителя республики Рустама Минниханова. Об этом заявил лидер думской фракции СРЗП Сергей Миронов на пресс-конференции в Казани.

Миронов одобрил решение о проведении выборов в один день вместо трёх: «Абсолютно правильно. Не нужны эти трёхдневные выборы никому». Он также поддержал сохранение двухуровневой системы местного самоуправления в республике, отметив, что в других регионах ликвидация нижнего уровня власти создаёт неудобства для жителей.

Политик прибыл в Татарстан для участия в предвыборных мероприятиях и планирует встретиться с руководством республики. При этом партия намерена активно участвовать в выборах депутатов различного уровня.

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