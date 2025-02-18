«Справедливая Россия» предлагает разрешить декрет с любого срока беременности

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Россия/Мир
18 февраля 2025  11:46

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, расширяющий возможности для женщин в вопросах декретного отпуска. Документ, подготовленный по инициативе, озвученной патриархом Кириллом, предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки на учет в женской консультации.

В настоящее время женщинам рекомендуют встать на учет до 12 недель. Авторы законопроекта считают, что более ранний декретный отпуск позволит улучшить медицинское наблюдение за беременными, своевременно выявлять осложнения и оказывать необходимую помощь.

Согласно предложению, женщина сможет уйти в декрет на основании листка нетрудоспособности и личного заявления. При этом продолжительность послеродового отпуска останется без изменений: 70 дней (86 при осложнениях, 110 при многоплодной беременности).

Сергей Миронов подчеркнул, что ранний декрет – это право, а не обязанность, и государство должно предоставить такую возможность тем, кто в ней нуждается. Цель инициативы – снижение рисков во время беременности и родов и улучшение демографической ситуации в России, сообщает РИА Новости.  

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