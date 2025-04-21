«Справедливая Россия» предложила налоговые льготы за поддержку многодетных

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» подготовили законопроект, предусматривающий налоговые льготы для компаний, компенсирующих многодетным сотрудникам расходы на семейный отдых. Документ уже поступил в распоряжение РИА Новости.

Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили в пресс-службе партии, законопроект будет внесен на рассмотрение палаты в понедельник.

В пояснительной записке отмечается, что поправки в Налоговый кодекс призваны усилить социальную поддержку многодетных семей, поощряя работодателей, предоставляющих дополнительные гарантии таким сотрудникам.