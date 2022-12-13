Спрос на арендное жилье в Иннополисе превысил предложение

Спрос на арендное жилье в IT-городе Иннополис превысил предложение из-за чего более 100 квартир приходится арендовать в ЖК «Салават Купере». Об этом сообщил сегодня в ходе рифинга в Кабинете минситров Республики Татарстан мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

С его слов, для живущих в «Салават Купере» сотрудников организован трансфер до Иннополиса.

«Мы организовали трансфер, они каждый день ездят оттуда на работу, ждут, когда же у нас появится новое жилье», - сказал Шагалеев, отвечая на вопрос журналистов.

В планах по строительству на ближайшие 2-3 года открыть роботизированную гостиницу на 53 номера, сдать в эксплуатацию вторую очередь таунхаусов «Зион», построить жилой «Квартал-Ю» на 3,5 тыс. квартир,

По заявлению Шагалеева, численность населения Иннополиса к 2025 году может достичь 15 тыс. человек. В настоящее же время число постоянно проживающих в IT-городе жителей составляет около 5 тыс. человек. С учетом приезжающих работников эта цифра увеличивается до 7,4 тыс.