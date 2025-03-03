Спрос на аренду авто в Татарстане вырос на 66%

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Республика
3 марта 2025  12:28

В Татарстане заметно увеличилась популярность услуг аренды автомобилей. Согласно исследованию аналитиков сервиса «Авито Авто», спрос на прокат машин в регионе вырос на 66% по сравнению с предыдущим периодом. Средняя стоимость аренды в 2024 году составила 2,3 тысячи рублей.  

Количество предложений по аренде автомобилей также значительно увеличилось – более чем на 300%. Среди самых популярных марок лидирует отечественная LADA, которую предпочли 21,7% клиентов. На втором месте оказался Daewoo с долей 13,7%, а на третьем – Hyundai (10,4%). В топ-5 также вошли Mercedes-Benz (8%) и BMW (7%).  

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