Спрос на аренду авто в Татарстане вырос на 66%

В Татарстане заметно увеличилась популярность услуг аренды автомобилей. Согласно исследованию аналитиков сервиса «Авито Авто», спрос на прокат машин в регионе вырос на 66% по сравнению с предыдущим периодом. Средняя стоимость аренды в 2024 году составила 2,3 тысячи рублей.

Количество предложений по аренде автомобилей также значительно увеличилось – более чем на 300%. Среди самых популярных марок лидирует отечественная LADA, которую предпочли 21,7% клиентов. На втором месте оказался Daewoo с долей 13,7%, а на третьем – Hyundai (10,4%). В топ-5 также вошли Mercedes-Benz (8%) и BMW (7%).