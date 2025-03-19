Спрос на новостройки в РТ вырос на 40% в феврале 2025 года

Росреестр Татарстана зафиксировал значительный рост спроса на первичном рынке недвижимости. В феврале 2025 года было зарегистрировано 1 573 договора участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 38% больше, чем в феврале прошлого года, когда было заключено 1 138 договоров. По сравнению с январем 2025 года рост составил 14,7% – с 1 372 до 1 573 ДДУ. Об это пресс-служба Росреестра РТ сообщила Татар-информу.

За первые два месяца 2025 года в регионе зарегистрировано около 3 тысяч договоров долевого участия, что на 17,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2 501 ДДУ).

«В феврале мы наблюдаем заметное увеличение покупательской активности на первичном рынке недвижимости. Если январь этого года практически не отличался от января прошлого, то в феврале спрос значительно вырос как в сравнении с прошлым годом, так и с предыдущим месяцем. Насколько устойчивой окажется эта тенденция, покажет время», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Всего за январь-февраль 2025 года в Татарстане было зарегистрировано около 150 тысяч прав и других учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости.

Эксперты связывают рост спроса на новостройки с рядом факторов. Вице-президент Гильдии риелторов Руслан Садреев отметил, что положительную динамику поддерживают льготные ипотечные программы, такие как семейная и ИТ-ипотека, которые позволяют приобретать жилье в строящихся домах по сниженным ставкам. Также популярностью пользуются рассрочки от застройщиков, позволяющие покупателям не вносить всю сумму сразу, а хранить средства на банковских вкладах с высокими процентами.