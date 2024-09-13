Спрос на первичное жильё в Татарстане заметно упал

Августовская статистика рынка недвижимости Татарстана показала, что спрос на вторичное жилье сохранился на уровне июля, однако первичный рынок продолжил снижение, начавшееся еще месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Управления Росреестра по Республике Татарстан.

В августе жители республики заключили более 5,5 тысячи договоров купли-продажи квартир и домов на вторичном рынке. Этот показатель практически не изменился по сравнению с июлем. Сегмент нежилой недвижимости показал даже небольшой рост – число сделок увеличилось на 7%, достигнув 1008.

А вот первичный рынок продемонстрировал значительное падение. Количество договоров долевого участия сократилось почти на 20% по сравнению с июлем, составив менее 1 тысячи. Эксперты Росреестра и участники рынка связывают такую динамику с повышением ключевой ставки Центробанка и ростом ипотечных ставок, что сделало новостройки менее доступными для покупателей. В связи с этим число выданных в августе ипотек сократилось на 28% по сравнению с июлем.