Рынок подержанных авто в Татарстане демонстрирует рост

В начале 2025 года дилерские центры Татарстана на 3,9% увеличили количество выставленных на продажу подержанных автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно данным «Авито Авто», отечественная Lada сохраняет лидерство с долей 27,4% от общего числа предложений.

Наиболее востребованными среди покупателей оказались модели Lada Granta (6,2% от всех объявлений), Kia Rio (3,8%) и Hyundai Solaris (3,7%). Также в топ-5 популярных автомобилей вошли Lada Vesta (3%) и Volkswagen Polo (2,3%).

Эксперты отмечают, что рост числа объявлений свидетельствует об оживлении рынка подержанных автомобилей в регионе, что может быть связано с изменением потребительских предпочтений и общей экономической ситуацией.