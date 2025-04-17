Спрос на загородную недвижимость в Татарстане вырос на 20%

В марте 2025 года в Татарстане зафиксирован значительный рост спроса на загородную недвижимость. По данным Росреестра республики, количество сделок с земельными участками увеличилось на 20,7%, а с частными домами — на 19,8% по сравнению с февралем. Всего за месяц зарегистрировано 12 045 переходов прав собственности, что на 13% больше, чем в предыдущем месяце.

Особенно заметен рост ипотечных сделок: общее количество оформленных ипотек выросло на 26,2%, при этом кредиты на покупку земельных участков увеличились на 50,3%. Первичный рынок также демонстрирует положительную динамику — количество договоров долевого участия возросло на 8,3%.

Эксперты связывают активность покупателей с наступлением весеннего сезона. Наибольшей популярностью пользуются объекты в пригородных районах с хорошей транспортной доступностью — Лаишевском, Зеленодольском, Пестречинском и Высокогорском.