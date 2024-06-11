Спрос растет: авиасообщение Кострома-Казань возобновляется, билеты уже в продаже

С 14 июня возобновляется авиасообщение между Казанью и Костромой. Теперь долететь до Поволжья можно будет дважды в неделю: по пятницам и понедельникам. Авиасообщение будет действовать до 26 августа. Стоимость билета «туда-обратно» составляет около 5 тысяч рублей.

Время в пути составит чуть более двух часов. Подробное расписание рейсов доступно на сайте Костромского авиапредприятия.

По данным Департамента транспорта, спрос на данный маршрут увеличивается с каждым годом. Так, в 2022 году были перевезены 744 пассажира, а в 2023 – уже 802. Самолеты заполняются практически на 100%.

Кострома известна богатым выбором музеев и галерей. Любителям сладостей понравится музей костромского пряника, где можно узнать о традициях сладости и продегустировать разные виды. А в музее льна и прядильного производства можно узнать о традициях льноводства и прядения в Костромской области.

Также есть возможность посетить драматический театр и областной театр кукол, которые предлагают интересные спектакли, а также прогуляться по Волге на речном трамвайчике.

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что увеличила частоту воздушной перевозки пассажиров между Казанью и Москвой. По словам аналитиков, это поможет расширить туристический поток для Татарстана. Ранее также мы писали, что в летнюю навигацию начнутся прямые авиарейсы из Казани в Нижневартовск.