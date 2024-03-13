Среди приоритетов столицы РТ - развитие территорий

Доклад главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фаниса Нурмухаметова на аппаратном совещании в исполкоме по итогам прошлого года был четко поделен на разделы. Каждый из них был посвящен достижениям районов в конкретных сферах.

Например, в сфере здравоохранения в прошлом году на базе больницы №7 открылся один из крупнейших в ПФО акушерских центров. Благодаря этому теперь детей, рожденных раньше срока, не нужно будет транспортировать в ДРКБ или детскую больницу №1. В медучреждении планируется принимать до 8 тысяч родов в год.

В области образования в 2023 году в рамках нацпроекта «Демография» введены в эксплуатацию два детских сада: №202 «Новое поколение» («Яңа буен») и №303 «Звездочка» («Йолдызкай») на 220 мест каждый. На данный момент оба садика посещают 270 воспитанников. Еще два детсада в районах капитально отремонтировали на 235 млн рублей.

Нурмухаметов также сообщил, что по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» за прошлый год было отремонтировано семь школ. Смета на все работы - 950 млн рублей. С момента реализации программы «Ремонт школьных столовых» в районах было отремонтировано 39 школьных пищеблоков. Из них шесть - в прошлом году. План на этот год: капремонт школы №49 и трех пищеблоков.

Глава районов упомянул и о строительстве нового образовательного объекта - по федеральной целевой программе «Развитие образования» начала свою работу гимназия №107 «Открытие» на 1224 места, которую сейчас посещают 1300 учеников.

Также Нурмухаметов рассказал о спортивных достижениях районов. Здесь функционируют девять детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются более 4,5 тысячи детей. В районном турнире «Кожаный мяч» участвовали 43 команды, или 645 футболистов. На территории районов создано 20 хоккейных коробок. А на базе школы №49 открылся новый спортивный центр для детей с ОВЗ. Список секций включает паралимпийское фехтование, голбол для слабовидящих и танцы на колясках. Это первый подобный проект в нашей республике.

В учреждениях культуры за прошлый год проведено более 1800 мероприятий с охватом 283 тысяч человек. Особо Нурмухаметов отметил такие праздники, как Масленица, День Победы, конкурс народного караоке «Голос нашего двора. Голос нашей команды», День города Казани и Республики Татарстан.

В 2023 году введено в эксплуатацию пять жилых домов общей площадью 62 тысячи квадратных метров. Уже в текущем году к ним добавятся еще пять многоэтажек на 100 тысяч квадратных метров. За прошлый год 86 молодых семей из районов улучшили свои жилищные условия по программе социальной ипотеки.

В области экономического развития Нурмухаметов сделал акцент на показателях крупных предприятий, которых немало в Авиастроительном районе. Так, общий оборот всех предприятий составил 130,6 млрд рублей, индекс промышленного производства - 116,8%, чистая прибыль достигла 7,8 млрд рублей.

Развивается здесь и малый бизнес. Если сравнивать с позапрошлым годом, то количество зарегистрированных ИП и самозанятых за год увеличилось на 11 и 28% соответственно.

В прошлом году в районах было отремонтировано 24 объекта улично-дорожной сети протяженностью более 12 км, рассказал их глава. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт семи объектов. Проведены работы по реорганизации существующей схемы дорожного движения по Ударной, Вересаева, Пржевальского. Это позволило значительно снизить количество пробок на данных участках в часы пик.

В этом году к саммиту стран БРИКС планируется ремонт шести объектов протяженностью более 8 км: на улицах Копылова, Гаврилова, Фатыха Амирхана, Чистопольская, проспекте Ямашева и на разворотной петле у моста Миллениум.

По программе «Наш двор» в районах за 2023-й благоустроено 49 придомовых территорий. Изменения коснулись более 120 тысяч жителей. На этот год в программу «Наш двор» включен 51 объект.

Внутри жилого квартала по Меридианной, Мусина и Четаева раньше была стихийная несанкционированная стоянка. Сейчас же здесь расположился благоустроенный сквер с пешеходными дорожками и 130 крупномерными деревьями.

Закончил выступление глава констатацией возросшей активности граждан. За прошлый год в адрес районной администрации поступило более 65 тысяч обращений от граждан и юридических лиц. Из них через соцсети - свыше пяти тысяч обращений. Их стало больше по сравнению с 2022-м, подчеркнул Нурмухаметов, но не сказал, на сколько конкретно. Сам он связал этот рост с доверием к местной власти и созданием новых каналов коммуникации с населением. По одной и той же проблеме заявка нередко подается через несколько источников, добавил он.