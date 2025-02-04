Средний доход таксистов в Казани достиг 85 тысяч рублей

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Город
4 февраля 2025  12:01

Согласно данным Минтранса Республики Татарстан, средний заработок казанских таксистов составляет 85 тысяч рублей. В реестре перевозчиков зарегистрировано более 1000 юридических лиц и почти 15 тысяч автомобилей, сообщает ТНВ.  

Однако, как отмечает таксист Василий Федосеенков, тарифы на услуги остаются на уровне трех- или пятилетней давности, несмотря на подорожание бензина и запчастей. Почти половина его дохода уходит на обслуживание автомобиля, что делает работу менее выгодной.  

Денис Астафьев, руководитель компании такси «Мой межгород», прогнозирует дальнейший рост цен на услуги из-за дефицита водителей. Эксперты также предполагают, что повышение доходов таксистов может сделать эту профессию более привлекательной для жителей России.

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