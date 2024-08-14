Средний возраст учителей в Татарстане — 48 лет

В настоящее время в системе образования Татарстана работают более 77 тысяч педагогов, из них свыше 32 тысяч – учителя. Средний возраст педагога в республике – 48 лет, а доля учителей моложе 35 лет составляет 21%.

Как сообщила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина, сейчас в Татарстане дефицит педагогических кадров. Школам республики не хватает около 2,3 тысячи учителей.

Больше всего требуются учителя начальных классов, преподаватели русского языка и математики, физики, химии, иностранных языков. Острее всего нехватка кадров ощущается в школах Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, а также Лаишевского и Нижнекамского районов.