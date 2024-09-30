Средняя чистая зарплата в Казани превысила 76 тысяч рублей

Казань вошла в двадцатку российских городов с самыми высокими зарплатами, но уступила Челнам в темпах их роста.

РИА Новости опубликовало рейтинг российских городов по уровню зарплат в 2024 году. Казань заняла в нем 17 строчку. Средняя чистая зарплата в столице Татарстана по итогам первого полугодия составила 76,3 тысячи рублей. Это превышает стоимость фиксированного потребительского набора в 4,07 раза.

Набережные Челны оказались на 24 месте с показателем средней чистой зарплаты в 71,7 тысячи рублей.

И хотя по уровню зарплат автоград уступил столице республики, в рейтинге городов с самыми высокими темпами роста зарплат он обогнал Казань, войдя в пятерку лидеров. По итогам первого полугодия 2024 года зарплаты в Челнах выросли на 27,7% по сравнению с прошлым годом. Казань же показала рост в 20,8%.

Лидером рейтинга по уровню зарплат третий год подряд остается Новый Уренгой. На втором месте – Салехард, на третьем – Москва. Санкт-Петербург не смог удержаться в десятке лидеров и оказался на 11 месте.

Самые низкие зарплаты – у жителей Нальчика, Грозного и Элисты.