Средняя пенсия в Татарстане к 2025 году достигла 23 тысяч рублей

К началу 2025 года в Республике Татарстан средний размер пенсионных выплат достиг 22 999,18 рублей. По информации, предоставленной Фондом пенсионного и социального страхования РФ, регион занял 6-ю позицию среди субъектов Приволжского федерального округа и 37-ю строчку в общероссийском рейтинге.

У неработающих пенсионеров в Татарстане средняя пенсия составляла 23 509,2 рубля, в то время как у работающих пенсионеров этот показатель был ниже – 20 964,15 рубля. В течение года средний размер пенсии в регионе вырос на 2 371 рубль, увеличившись с 20 627,57 рубля в 2024 году.

В Приволжском федеральном округе Татарстан немного уступает по уровню пенсионных выплат Пермскому краю (23 383,04 рубля), Удмуртской Республике (23 131,34 рубля), а также Самарской (23 102,6 рубля), Нижегородской (23 099,29 рубля) и Кировской (23 063,77 рубля) областям.

Средний размер пенсии в ПФО на 1 января 2025 года составил 22 479,25 рубля, в то время как в целом по России этот показатель достиг 23 175,18 рубля.

Наиболее высокие пенсионные выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе, где пенсионеры получают в среднем 38 173 рубля. Самый низкий уровень пенсионного обеспечения наблюдается в Республике Дагестан, где средняя пенсия составляет 17 053,1 рубля.

В январе 2025 года страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%, а в феврале была проведена дополнительная индексация до 9,5% с учетом уровня инфляции за 2024 год. Кроме того, пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, получили единовременную доплату за январь.