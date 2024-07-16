Средняя зарплата медиков в Татарстане превысила 100 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей за шесть месяцев 2024 года составила 100 800 рублей, среднего медицинского персонала – 56 200 рублей. Об этом заявили на заседании общественного совета при Минздраве Татарстана, где обсудили результаты работы ведомства за первые шесть месяцев 2024 года.

«С 1 июля текущего года оклад работников государственных медорганизаций Татарстана, медицинских и немедицинских работников, будет увеличен на 2 963 рубля. Таким образом, минимальный размер оплаты труда составит 12 243 рублей», – рассказали в минздраве.

Показатель укомплектованности поликлиник врачами составил 94,5%. В то же время, планируется достичь 95,5% к концу года. Рост числа медицинских работников составил более чем на тысячу человек с начала 2022 года.